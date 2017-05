Deutsche Konsum kauft weitere Märkte für 27 Mio. Euro

Die Deutsche Konsum REIT-AG hat ein weiteres Portfolio mit sechs Einzelhandelsimmobilien für 26,5 Mio. Euro erworben. Das Portfolio umfasst die folgenden Immobilien in etablierten Einkaufslagen:

• Hypermarkt in Meißen (Umkreis Dresden) mit einer Fläche von rund 24.200 m² und dem Ankermieter Kaufland,

• Hypermarkt in Plauen (Kreis Zwickau) mit einer Fläche von rund 24.000 m² und dem Ankermieter Kaufland,

• Nahversorgungszentrum in Tangerhütte (Umkreis von Magdeburg) mit einer Fläche von rund 2.600 m² und dem Ankermieter Edeka,

• Nahversorgungszentrum in Limbach-Oberfrohna (Kreis Chemnitz) mit einer Fläche von rund 1.800 m² und dem Ankermieter Diska (Edeka),

• Lebensmittelmarkt in Sondershausen (Kreis Erfurt) mit einer...

[…]