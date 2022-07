Deutsche Konsum kauft in Sachsen und Sachsen-Anhalt zu

Die Deutsche Konsum REIT-AG (DKR) hat mit notariellen Beurkundungen in mehreren Transaktionen sechs überwiegend lebensmittelgeankerte Nahversorgungsimmobilien in Sachsen und Sachsen-Anhalt erworben.

.

In Sachsen konnte die DKR jeweils ein Objekt mit dem Ankermieter Penny erwerben. Die Märkte befinden sich am Schmiedeberger Markt 1 in Dippoldiswalde und in der August-Bebel-Straße 172 in Grünhain-Beierfeld. Darüber hinaus wurde der Kauf von drei Einzelhandelsmärkten in Sachsen-Anhalt mit den Hauptmietern Edeka und Tedi in der Leipziger Straße 82 in Kemberg, Am Wasserturm 51 in Köthen und am Schwarzen Weg 7 in Coswig notariell beurkundet. Weiterhin wurde ein Fachmarktzentrum in der Blumenauer Straße 17 a im sächsischen Olbernhau akquiriert. Ankermieter dieses Objekts sind Netto und ein Sonderpostenmarkt.



Der Kaufpreis der sechs Objekte, die insgesamt über rund 9.000 m² Mietfläche verfügen, beträgt zusammen ca. 9,2 Mio. Euro, was dem 11,6-fachen der Jahresmiete entspricht. Damit ergibt sich unter Berücksichtigung einer annualisierten Miete von derzeit TEUR 793 eine durchschnittliche Ankaufsrendite von 8,6 % bei einer WALT von 4,2 Jahren und einem Leerstand von 1,6 %.



Im laufenden Geschäftsjahr 2021/2022 hat die DKR damit bislang 21 nichtzyklische und hauptsächlich lebensmittelgeankerte Einzelhandelsimmobilien mit einer Mietfläche von etwa 67.500 m² und einer Jahresmiete von ca. 5,0 Mio. Euro für rund 58,6 Mio. Euro erworben, was einer Anfangsverzinsung von durchschnittlich 8,5 % entspricht. Die WALT beträgt dabei durchschnittlich 5,3 Jahre bei einem Leerstand von rund 6,5 %.



Dem steht ein weiterer Paketverkauf von drei Penny-Märkten in der Chausseestraße 41-43 in Ueckermünde und dem Rosengrund 1-2 im mecklenburgischen Rövershagen sowie in der Hagener Straße 51 im nordrhein-westfälischen Schwerte gegenüber, der Ende Juni 2022 beurkundet worden ist. Der Verkaufspreis für die drei Immobilien mit einer Jahresmiete von ca. TEUR 436 beträgt 8,1 Mio. Euro, was dem 18,6-fachen der Jahresmiete entspricht und zu deutlichen Veräußerungsgewinnen führt.



Weiterhin wurden zwei leerstehende Objekte in Bayern in den Gemeinden Obertraubling und Scheyern für insgesamt 2,8 Mio. Euro veräußert. Beide Objekte konnten im Zuge einer Portfoliobereinigung deutlich über dem aktuellen Buchwert an lokale Investoren verkauft werden.



Das Pro-forma-Portfolio umfasst somit bei Berücksichtigung aller notarisierten An- und Verkäufe insgesamt 179 Objekte mit einer Gesamtmietfläche von ca. 1,04 Mio. m² und einem Bilanzwert von rund 1 Mrd. Euro. Das Portfolio erwirtschaftet dabei aktuell eine Jahresmiete von 71,4 Mio Euro.