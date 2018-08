Deutsche Konsum kauft für 12 Mio. Euro

Die Deutsche Konsum REIT-AG hat einen „Toom“-Baumarkt in Frankfurt/Oder (Brandenburg) sowie ein Möbelcenter- und Kinokomplex in Schwedt (Brandenburg) für rund 12 Mio. Euro erworben. Wie der REIT mitteilte, fanden die notariellen Beurkundungen gestern statt.

.

Der neu erworbene „Toom“-Baumarkt in Frankfurt/Oder verfügt über eine Gesamtfläche von rund 11.700 m² und einer WALT von mehr als sieben Jahren. Der Möbel- und Kinokomplex in der Handelsstraße 23 in Schwedt verfügt über rund 12.000 m². Mieter sind Möbel Roller sowie eine städtische Gesellschaft, die gleichzeitig Betreiber dieses derzeit einzigen Kinos in der Stadt Schwedt ist. Auch dieses Objekt hat derzeit eine WALT von mehr als sieben Jahren. Beide Objekte sind vollvermietet und erwirtschaften insgesamt eine Jahresmiete von mehr als 1,2 Mio. Euro. Die Nutzen- und Lastenwechsel werden für Oktober 2018 erwartet.



Damit umfasst das aktuelle Gesamtportfolio der Deutsche Konsum (pro forma) 96 Immobilien mit einer annualisierten Miete von rund 37,2 Mio. Euro Darüber hinaus befindet sich die DKR in konkreten Ankaufsprozessen für weitere Akquisitionen.