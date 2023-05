Deutsche Konsum: Hans-Ulrich Sutter und Rolf Egeti legen Mandate nieder

Die Deutsche Konsum REIT-AG stellt sich neu auf. Sowohl der Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Ulrich Sutter als auch der Vorstandvorsitzende Rolf Elgeti legen ihre Mandate nieder. Zudem soll in der am 13. Juli stattfindenden Hauptversammlung über die Reduzierung der Dividendenausschüttung von 0,48 Euro auf 0,12 Euro je Aktie abgestimmt werden.

.

Änderungen in Aufsichtsrat und Vorstand

Der Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Ulrich Sutter wird sein Mandat sowie sein Amt als stellvertretender Vorsitzender des Prüfungsausschusses mit Ablauf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung aus persönlichen Gründen niederlegen.



Gleichzeitig hat der Vorstandvorsitzende Rolf Elgeti (CEO) entschieden, sein Mandat mit Ablauf der nächsten Hauptversammlung niederzulegen. Die operative Geschäftstätigkeit erfolgt zukünftig durch die Vorstandsmitglieder Alexander Kroth (CIO) und Christian Hellmuth (CFO), deren Verträge im Januar um drei Jahre verlängert wurden [wir berichteten]. Rolf Elgeti beabsichtigt, auf der kommenden Hauptversammlung für den Aufsichtsratsvorsitz zu kandidieren.



„Die Ankaufspipeline hat sich in den vergangenen zwei Monaten wieder stark mit attraktiven Objekten gefüllt, die sehr gut zu unserem Portfolio passen und die uns vor zwei Jahren noch nicht zu diesen Preisniveaus angeboten worden sind. Wir denken, dass sich dieser Trend bis zum Jahresende fortsetzt, wodurch sich große Wachstumsmöglichkeiten für uns ergeben werden“, sagt Alexander Kroth, Investmentvorstand.



Aufgrund der in den letzten drei Quartalen stark gestiegenen Fremdkapitalkosten spürt die Gesellschaft zwar einerseits sich dynamisch verteuernde Zinskosten bei Refinanzierungen und Darlehensneuaufnahmen. Andererseits führen gerade die Zinserhöhungen der EZB zu zunehmend rückläufigen Angebotspreisen auf dem Immobilienmarkt, was sich in einer aktuell zunehmend füllenden Ankaufspipeline mit interessanten Nahversorgungsimmobilien zeigt, die genau in das Ankaufsprofil der DKR passen. Die Gesellschaft erwartet, dass dieser Trend sich insbesondere zum Jahresende 2023 hin weiter verstärken wird und leitet daraus starke Wachstumsmöglichkeiten durch ein signifikantes Ankaufsvolumen ab.



Der Vorstand ist nach sorgfältiger Abwägung insofern zu der Überzeugung gekommen, dass es in der aktuellen Situation geboten ist, ein Höchstmaß an Liquidität zur Verfügung zu halten. Damit können einerseits bereits im Folgejahr auslaufende Schuldinstrumente graduell zurückgeführt werden und andererseits sich ergebende Wachstumsmöglichkeiten durch weitere Zukäufe zügig ergriffen werden.



Weiterhin möchte die Gesellschaft ihre Eigenständigkeit stärken und die Loslösung von der Gründungsgesellschafterin und Hauptaktionärin Obotritia Capital KGaA vorantreiben.



Reduzierung der Dividendenausschüttung auf 0,12 Euro je Aktie

Der Vorstand ändert seinen Gewinnverwendungsvorschlag vom 15. Dezember 2022 für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021/2022, indem rückwirkend eine Reinvestitionsrücklage in Höhe von 12.689.275 Euro dotiert werden soll. Dies ist nach § 13 Abs. 3 REITG in Höhe der Hälfte der realisierten Veräußerungsgewinne aus den Immobilienverkäufen des Geschäftsjahres 2021/2022 möglich. Der verbleibende ausschüttbare Betrag soll als Dividende in Höhe von 4.218.713 Euro bzw. 0,12 Euro je Aktie (statt 0,48 Euro je Aktie) ausgeschüttet und der rechnerische Restbetrag von 77.425 Euro in den Gewinnvortrag eingestellt werden. Die Reinvestitionsrücklage soll anschließend für die teilweise Finanzierung der letzten Neuankäufe verwendet werden.



Um möglichen Chancen und Risiken Rechnung zu tragen, soll durch die Reduzierung der Dividendenausschüttung die höchstmögliche Flexibilität bei der weiteren operativen Steuerung der Gesellschaft gewährleistet werden. Über den neuen Gewinnverwendungsbeschluss hat die Hauptversammlung abzustimmen.



„Die Änderung des Gewinnverwendungsbeschlusses und die dadurch geringere Dividendenausschüttung ist uns nicht leicht gefallen, macht aber aus Unternehmenssicht im aktuellen Umfeld sehr viel Sinn, denn dadurch erhöht sich die finanzielle Flexibilität bei anstehenden Refinanzierungen und es entstehen zusätzliche Wertschaffungsmöglichkeiten durch Investitionen in den Bestand und Ankäufe weiterer Einzelhandelsimmobilien, weshalb wir die Aktionäre auf der Hauptversammlung um ihre Zustimmung bitten“, sagt Christian Hellmuth, Finanzvorstand.



Beendigung der Kurzfristanlagen überschüssiger Flüssiger Mittel

Angesichts wieder verfügbarer Guthabenzinsen und zur Erhöhung der direkt verfügbaren Liquidität wurden die kurzfristigen Mittelanlagen beendet. Seit Beginn des Geschäftsjahres sind keine neuen Kurzfristanlagen erfolgt und stattdessen bereits rund 40 Mio. Euro direkt an die DKR zurückgeflossen. Eine vollständige Rückführung aller flüssigen Mittel wird bis September 2023 erwartet.



Capital Recycling zur weiteren Wachstumsfinanzierung

Der Gesellschaft liegen aktuell mehrere Kaufangebote zu attraktiven Kaufpreisfaktoren für einzelne Standorte vor, die derzeit geprüft und verhandelt werden. Die DKR zieht in Betracht, gerade in der aktuellen Situation attraktive Verkaufsoptionen zu nutzen, um diese im Sinne eines Capital Recycling in neue höherrentierliche Nahversorgungsobjekte zu investieren.



Derzeit verfügt die Gesellschaft über eine konkrete attraktive Ankaufspipeline mit Nahversorgungsobjekten im Wert von ca. 84 Mio. Euro zu einem durchschnittlichen Ankaufsfaktor der 11-fachen Jahresmiete (9% yield), deren Realisierung zu einem starken Wachstum der Mieterlöse des Immobilienportfolios führen würden.