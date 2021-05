Deutsche Investment steigert Bürofonds-Performance

Im Rahmen einer Portfoliooptimierung für den Spezialfonds „Deutsche Investment – Büro I“ hat sich das Unternehmen bereits zum Jahreswechsel von einem Büroobjekt in der Hauptstadt getrennt. Die Immobilie ging an die CLS Holding [wir berichteten]. Der erzielte Verkaufserlös von 43,5 Millionen Euro ist bereits vollständig reinvestiert. Die IRR des Fonds erhöht sich auf rund 19 Prozent.

