Deutsche Investment schnappt sich Hamburger Portfolio

Die Deutsche Investment erwirbt ein Wohn- und Gewerbe-Portfolio aus vier Objekten mit insgesamt rund 9.100 m² Mietfläche in Hamburg. Die Beurkundung erfolgte im August 2023 für ein Individualmandat des Investmentmanagers. Verkäufer sind die Bau-Verein zu Hamburg Immobilien GmbH und die BV Hamburger Wohnimmobilien GmbH.

Die Liegenschaften befinden sich in den Stadtteilen Hamburg-Neustadt und Hamburg-Fuhlsbüttel. Die Vermietungsquote des Portfolios liegt bei 100 Prozent. Drei Objekte sind in sehr guter Innenstadtlage zwischen Elbe und Alster, nahe Großmarkt und Stadthausbrücke. Sie umfassen 142 Wohn- und 12 Gewerbeeinheiten. Letztere sind ebenso vollvermietet und werden als Einzelhandels-, Gastronomie- und Praxisflächen genutzt. Das Objekt in Fuhlsbüttel ist in einer ruhigen, nachgefragten Wohngegend mit sehr guter Verkehrsanbindung und in der Nähe des Hamburger Flughafens lokalisiert. Es umfasst 16 Wohneinheiten zuzüglich zweier Stellplätze. „Mit dem Ankauf dieses Portfolios erweitern wir für unser Individualmandat den Investitionsradius in einer stark wirtschaftlich und demografisch wachsenden Region, die entsprechend hohe Nachfrage aufweist - sowohl für Wohn- als auch Gewerbeeinheiten“, erklärt Gilbert Merz, Principal Transaktionsmanagement der Deutsche Investment Kapitalverwaltung AG. Die Deutsche Investment wurde bei der Transaktion in rechtlichen Belangen von der Kanzlei Arnecke Sibeth Dabelstein und hinsichtlich der technischen Gutachten von Drees & Sommer beraten. Ernst & Young Real Estate steuerte den Verkaufsprozess und agierte als Transaktionsberater für den Verkäufer.



„In der Hansestadt Hamburg hat sich, laut aktuellem Wohnbarometer, die Nachfrage nach Wohnraum im Vergleich zu 2019 verdoppelt. Immer mehr Menschen wollen in deutschen Metropolen leben und arbeiten. Der Nachfrageüberhang wird sich auch in den kommenden Jahren nicht wesentlich reduzieren. Somit gewinnt der Mietwohnungsmarkt weiterhin stark an Bedeutung. Bestandsgebäude, insbesondere in den sehr guten innerstädtischen Lagen, müssen strategisch vorausschauend bewirtschaftet werden. Davon profitieren sowohl Eigentümer als auch Mieter langfristig. Der Ankauf des Portfolios ist ein gutes Beispiel für die konsequente Realisierung einer Investmentstrategie, die sich auf eine langfristige Bestandshaltung mit Wertsteigerungspotenzialen konzentriert“, erläutert Sasa Basic, Vorstand der Deutsche Investment Kapitalverwaltung AG.



Die Objekte befinden sich an folgenden Anschriften: Alter Steinweg 11, Hummelsbütteler Kirchenweg 4 und Erdkampsweg 102, Wolfgangsweg 14, Rambachstraße 4,6,8,10 und Karpfangerstr. 15 sowie Karpfangerstraße 18, Rambachstraße 12,14,16,18,20 und Brauerknechtgraben 55.