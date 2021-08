Deutsche Investment legt zweiten Büroimmobilienfonds auf

Deutsche Investment hat mit „Deutsche Investment – Büro II“ Ihren zweiten Büroimmobilienfonds für institutionelle Investoren aufgelegt. Die entsprechende Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wurde bereits erteilt.

.

Der neue Immobilien-Spezial-AIF wird sich bei seinen Investitionen ausschließlich auf Standorte in Deutschland fokussieren, und zwar jeweils etwa zur Hälfte auf A-Städte und Metropolregionen beziehungsweise ausgewählte Wachstumsstädte. Das Ziel-Investitionsvolumen beläuft sich auf insgesamt 300 Millionen Euro und soll innerhalb einer rund 24-monatigen Investitionsphase erreicht werden.



Beim Aufbau des durch den Fonds gehaltenen Büroimmobilienportfolios ist vorgesehen, dass dessen Mieterträge zu wenigstens 70% aus Büronutzungen generiert werden. Ziel ist ein breit diversifiziertes Portfolio mit Objektlosgrößen in Höhe von 5 bis 50 Millionen Euro sowie den Eigenschaften einer hohen Drittverwendungsfähigkeit und vorwiegend Multi-Tenant-Mieterstrukturen. Zudem sollen mindestens 70% der erworbenen Immobilien den beiden Risikoklassen Core und Core+ zuzuordnen sein, während sich der Anteil von Objekten der Kategorie Value Add auf maximal 30% belaufen darf.



Die Mindestzeichnungssumme beträgt 10 Millionen Euro. Es wird eine Gesamtlaufzeit von zehn bis zwölf Jahren mit einer Ausschüttungsrendite von ca. 4,0% p. a. bis 4,5% p. a. angestrebt; die prognostizierte Ziel-Gesamtrendite (IRR) unter Berücksichtigung des Fremdkapitals soll bei mindestens 4,5% liegen. Das gesamte Fonds-, Asset-, Trans- aktions-, Property- und Facility Management wird durch die Deutsche Investment Gruppe im Sinne der vollständigen vertikalen Integration erbracht.



Der Gesellschafter der Deutsche Investment beteiligt sich im Rahmen der Bevorratungsstrategie an dem Fonds „Deutsche Investment – Büro II“ und stellt in diesem Zuge das Startportfolio zur Verfügung. „In unserer Dealpipeline befinden sich die ersten strategiekonformen Objekte in der Ankaufsprüfung“, erklärt Klaudia Spychala, verantwortliche Transaktionsmanagerin für die Assetklasse Büro bei Deutsche Investment KVG.



„Die positive Resonanz unserer Investoren und die erfolgreiche Entwicklung unseres ersten Büroimmobilienfonds waren für uns ausschlaggebend, ein weiteres Produkt in der Assetklasse Büroimmobilien für institutionelle Investoren an den Start zu bringen“, sagt Enver Büyükarslan, Gesellschafter der Deutsche Investment KVG. „Unseren Fonds ,Deutsche Investment – Büro I‘ haben wir im September 2018 aufgelegt. Seitdem hat er eine Gesamtrendite von 52,3% beziehungsweise eine jährliche Rendite von 16,7% erwirtschaftet. Der Fund-IRR seit Auflage beläuft sich inzwischen auf 17,7%. Das zeigt, dass sorgfältig ausgewählte und gut gemanagte Büroimmobilien einen wichtigen Renditebeitrag im Portfolio institutioneller Investoren leisten können – und dies bei einem moderaten Risikoprofil.“