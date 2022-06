Deutsche Investment launcht ersten Artikel-9-Wohnfonds

Die Deutsche Investment ist mit ihrem ersten Artikel-9-Wohnfonds am Start. Die Bafin-Genehmigung für den „Deutsche Investment – Wohnen ESG I" liegt bereits vor. Das Zielvolumen des Insti-Fonds liegt bei rund 500 Mio. Euro.

.

Der offene Immobilien-Spezial-AIF fokussiert sich auf Investitionen in A-Städten und deren Metropolregionen sowie in ausgewählten Wachstumsstädten. Dabei konzentriert sich die Deutsche Investment auf Bestandsliegenschaften mit nachhaltigem Entwicklungspotenzial, das mittels strategischen und wirtschaftlich sinnvollen Maßnahmen im Sinne der Nachhaltigkeitsziele des Fonds voll ausgeschöpft werden soll. Zu einer bestimmten Quote werden dem Portfolio ebenso Neubauten und Projektentwicklungen beigemischt, Letzteres unter anderem in Form von Nachverdichtungen im Bestandsportfolio.



„Mit unserem 360°-Management-Ansatz sind wir in der Lage, Bestandsimmobilien innerhalb von drei Jahren zu revitalisieren und sie so langfristig ESG-konform zu positionieren. Unser Ziel ist der Aufbau eines breit diversifizierten Bestands- und Neubauimmobilienportfolios mit der Möglichkeit eines zeitnahen Kapitalabrufs unserer Anleger. Wir sind mit unserem hauseigenen Projektentwicklungsteam und unserer bereichsübergreifenden Manage-toGreen-Strategie bestens aufgestellt, um über die Mindestanforderungen seitens der Taxonomie hinauszugehen und die Chancen in der Entwicklung und Weiterentwicklung von Immobilien umfänglich nutzen zu können – und das möglichst wirtschaftlich“, erläutert Nanette Hoppe, Direktorin Nachhaltigkeits- und Projektmanagement bei der Deutsche Investment Kapitalverwaltung AG.



Das Zielvolumen des Fonds liegt bei rund 500 Mio. Euro. Davon sollen mindestens 50 Prozent des Anlagevermögens in ökologisch/sozial nachhaltige Immobilien investiert werden. Insbesondere Sonderwohnformen mit sozialer Zielsetzung, wie zum Beispiel Alten- und Pflegeheime oder Studentenwohnheime, rücken dabei in den Fokus. Die Investitionsquote, die für geförderten, preisgedämpften oder sonst bezahlbaren Wohnraum vorgesehen ist, liegt bei mindestens 20 Prozent. Der Fonds sieht bei einem Core-/Core Plus Risikoprofil eine prognostizierte Ausschüttungsrendite von jährlich im Durchschnitt 2,75 bis 3,25 Prozent vor (auf kalkulatorische zehn Jahre).