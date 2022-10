Deutsche Investment kauft in Pinneberg für Wohnfonds

Deutsche Investment erwirbt für den Immobilienspezialfonds „Deutsche Investment – Wohnen IV“ ein Mehrfamilien- sowie ein Wohn- und Geschäftshaus mit insgesamt 29 Einheiten auf rund 2.500 m² Mietfläche in Pinneberg bei Hamburg. Akquiriert wurden die Immobilien im Rahmen eines schlüsselfertigen Neubau-Portfolios Projektentwickler selbst, der Köse Group.

