Deutsche Investment erwirbt Wohnanlage im Zentrum Leipzigs

Deutsche Investment erwirbt ein Wohn- und Geschäftshaus mit insgesamt rund 4.100 m² Mietfläche in Leipzig. Der Ankauf erfolgte für ein Individualmandat des Investmentmanagers.

Bei der Liegenschaft handelt es sich um ein Ensemble am Johannapark im Leipziger Zentrum-West. Das Wohn- und Geschäftshaus wurde 1996 mit einer gründerzeitlichen Fassadengestaltung errichtet und weist eine gute Bausubstanz auf. Auf einer Gesamtmietfläche von rund 4.100 m² verteilen sich 42 Wohn- und acht Gewerbeeinheiten. Darüber hinaus stehen den Mietern 40 Stellplätze innerhalb der Tiefgarage zur Verfügung. Die Einheiten sind nahezu vollvermietet.



„Das Objekt befindet sich in einer sehr nachgefragten Wohnlage. Zurückzuführen ist dies auf die Nähe zum Zentrum und der Universität Leipzig – beide sind in nur wenigen Minuten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Mit Blick auf die Wirtschaftsstärke des Standorts Leipzigs und dessen Bevölkerungsentwicklung der vergangenen Jahre sehen wir die Transaktion als sehr gute Ergänzung des bestehenden Portfolios unseres Individualmandats“, erklärt Tamay Demirel, Senior Transaktionsmanager der Deutsche Investment Kapitalverwaltung AG.



Zudem bietet das Objekt Optimierungspotenzial. Pierre Hofmann, Principal Asset Management der Deutsche Investment Kapitalverwaltung AG, führt aus: „Die Liegenschaft weist die Energieeffizienzklasse C aus. Wir können damit von einem soliden Gebäudestandard sprechen. Dennoch sehen wir Potenziale zur Wertsteigerung und Verbesserung des Nutzerkomforts. Langfristig wird unter anderem die Digitalisierung der Gebäudetechnik eine wesentliche Rolle spielen. Beispielsweise erhöhen wir mittels Smart Metering die Transparenz hinsichtlich des eigenen Energieverbrauchs, sensibilisieren dadurch die einzelnen Haushalte und verringern letztendlich Heiz- und Betriebskosten zugunsten der Mieter.“



Die Deutsche Investment wurde bei der Transaktion in rechtlichen Belangen von GSK Stockmann und hinsichtlich der technischen Gutachten von CBRE beraten. Für die Verkäuferpartei, HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH, war JLL vermittelnd tätig. Rechtlich wurde sie begleitet von CMS Hasche Sigle.