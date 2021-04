Deutsche Investment erwirbt sächsischen Rödertalpark

Deutsche Investment hat für ihr jüngstes Sondervermögen Deutsche Investment – Food Retail I das Fachmarktzentrum Rödertalpark in Großröhrsdorf (Sachsen) mit rund 15.560 m² Mietfläche von der Pemper Stoler Grundbesitz erworben. Der Nutzen-Lastenwechsel ist bereits erfolgt. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

