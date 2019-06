Deutsche Investment erwirbt „potentialreiches“ Portfolio

Die Deutsche Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft hat für ihre Sondervermögen ein Wohn- und Gewerbeportfolio mit einem Investitionsvolumen von rund 220 Mio. Euro erworben. Das Portfolio mit überwiegend wohnwirtschaftlicher Nutzung – rund 84 % – umfasst 38 Liegenschaften in Berlin, sowie fünf weitere Liegenschaften in Leipzig und ein Objekt in Schönberg bei Lübeck. Rund 90 % des Mietzahlungsstroms für die insgesamt 1.088 Wohn- und 103 Gewerbeeinheiten werden in Berlin realisiert. Verkäufer ist eine international tätige Kapitalgesellschaft eines europäischen Family Offices. Der Nutzen- und Lastenwechsel ist bereits erfolgt.

