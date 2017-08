Deutsche Investment und EB Group beziehen Flächen im Burchard-Hof

Die Deutsche Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft hat ihren Standort Hamburg ausgebaut und neue Flächen im denkmalgeschützten „Burchard-Hof“ in der Hamburger Altstadt bezogen. Damit reagiert der auch in Berlin ansässige Anbieter von Immobilien-Spezialfonds auf das Wachstum der vergangenen Jahre und die neu geschaffene Verbundstruktur mit dem Asset- und Property-Manager EB Group. Am neuen Standort werden Teammitglieder aus beiden Unternehmen einziehen. Die gemeinsam bezogenen Flächen bieten die Möglichkeit, die bisherige Expansion fortzusetzen und das Team weiter auszubauen.

Das Kontorhaus „Burchard-Hof“ wurde im Jahr 1930 errichtet. Neben der zentralen Lage in unmittelbarer Nachbarschaft zur Haupteinkaufsmeile Mönckebergstraße punktet das Gewerbeobjekt mit einer flexiblen Flächenaufteilung und einem repräsentativen Eingangsbereich. 2012 erfolgte eine Generalsanierung der Immobilie in der Burchardstraße 24, die unter anderem die historische Klinkerfassade in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzte.