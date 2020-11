Deutsche Industrie REIT unterzeichnet Sale-and-Lease-Back-Vertrag in Gevelsberg

Die Deutsche Industrie REIT AG (DIR) hat für ein Produktionsareal eine Sale-and-Lease-Back-Vereinbarung in Gevelsberg unterzeichnet und baut damit ihren Bestand in der nordrhein-westfälischen Stadt weiter aus. Zu Beginn des Monats hatte der Bestandshalter bereits den Kauf einer 25.000 m² großen Industrial Light-Immobilie bekannt gegeben [Deutsche Industrie REIT kauft drei Objekte für 17,3 Mio.].

.

Die aktuelle Transaktion wurde in einem Sale-and-Lease-Back mit zwei namhaften Schraubenproduzenten mit hoher lokaler Relevanz abgewickelt. Laut DIR zählen die beiden Unternehmen zu den größten Arbeitgebern in der Region und haben eine sehr gute Bonität.



Der rd. 32.405 m² große Produktionskomplex hat eine Grundstücksfläche von ca. 60.368 m² und liegt verkehrsgünstig an der Kölner Straße in Gevelsberg, die über eine sehr gute überregionale Anbindung an die A1 in das Ruhrgebiet verfügt. Die Gebäude sind in gutem Instandhaltungszustand.



Die beiden Mietverträge konnten zu attraktiven Konditionen mit 10 Jahren Laufzeit plus 2x 5 Jahre bzw. 5x 2 Jahre abgeschlossen werden. Die Jahresnettokaltmiete wurde auf 1,524 Mio. festgelegt, was bei dem Kaufpreis von 17 Mio. Euro einer Anfangsverzinsung von rd. 9,0% entspricht.