Deutsche Industrie REIT stockt Bestand um acht Assets auf

Die Deutsche Industrie REIT-AG hat in den letzten vier Wochen acht weitere Ankäufe von Light-Industrial Objekten getätigt und schloss den im Februar gemeldeten Portfolioankauf für rund 30,4 Mio. ab [wir berichteten]. Zudem meldet der REIT im Rahmen seiner turnusmäßigen jährlichen Bewertung zum Stichtag 30. Juni 2019 eine signifikante Aufwertung des Immobilienportfolios, was zu einem vorläufigen positiven Bewertungsergebnis von rd. 36,2 Mio. Euro führt. Ursächlich für die gestiegenen Werte sind überwiegend gestiegene Marktwerte vor allem im Bereich Logistik, sowie höhere Marktmieten und operative Verbesserungen im Portfolio. Unter Berücksichtigung von An- und Verkäufen wird der Wert des bilanzierten Immobilienportfolios von rd. 284,1 Mio. Euro zum 31. März 2019 auf rd. 358,6 Mio. Euro per 30.06.2019 ansteigen.

.

Mit den neuen Ankäufen startet die Deutsche Industrie REIT-AG dynamisch ins zweite Halbjahr. Die acht neuen Light-Industrial Objekte liegen in Linthe (Brandenburg), Altlandsberg (Brandenburg), Westhausen (Baden-Württemberg), Hannover (Niedersachsen), Bocholt (Nordrhein-Westfalen), Düren (Nordrhein-Westfalen), Bad Oeynhausen (Nordrhein-Westfalen), und Eschenbach (Bayern).



Das direkt an der A9 gelegene Logistikobjekt in Linthe ist derzeit nahezu komplett leerstehend. Nach dem Nutzen Lasten Wechsel sollen hier direkt Umbaumaßnahmen folgen, um im Anschluss mit der Vermietung zu starten. Die Liegenschaft verfügt über eine Lagerhalle, ein Bürogebäude sowie drei Einfamilienhäusern mit einer Gesamtmietfläche von insgesamt 13.025 m². Der Kaufpreis beträgt TEUR 3.200.



Bei dem Objekt in Altlandsberg bei Berlin handelt es sich um ein Tiefkühllager, welches über eine sehr gute Anbindung an die A10 verfügt. Das Objekt wird vollständig durch ein namhaftes Großhandels- und Einzelhandelsunternehmen angemietet. Dabei beträgt die Mietfläche der Liegenschaft ca. 11.500 m². Die Jahresnettokaltmiete liegt bei ca. TEUR 495, wobei die Festlaufzeit des Mietvertrages bis Ende 2023 läuft. Auf Basis des Kaufpreises i.H.v. TEUR 6.000 liegt die Nettoanfangsrendite bei ca. 8,2%.



Der in Westhausen gelegene Gewerbepark weist eine vorteilhafte Anbindung an die Autobahn A7 und die öffentliche Verkehrsinfrastruktur auf. Die Liegenschaft verfügt über eine Gesamtnutzungsfläche von ca. 16.200 m², wovon aktuell ca. 26% leer stehen. Die Mietflächen sind vorrangig an lokale Gewerbetreibende vermietet und erzielen dabei eine Jahresnettokaltmiete von rd. TEUR 744 bei einer WALT von ca. 3,6 Jahren. Der vereinbarte Kaufpreis für das Asset beträgt TEUR 9.000 womit eine Nettoanfangsrendite von 8,3% erzielt wird.



Bei der Liegenschaft in Hannover handelt es sich um einen Gewerbepark, welcher sich in unweiter Entfernung zur A2 befindet. Insgesamt verfügen die drei Lagerhallen und das Bürogebäude über eine Mietfläche von rd. 24.500 m², wobei die Leerstandsquote derzeit bei ca. 23% liegt. Das Objekt generiert aktuell eine Jahresnettokaltmiete von ca. TEUR 896 bei einer WALT von ca. 2 Jahren. Die Nettoanfangsrendite beträgt bei dem Kaufpreis i.H.v. TEUR 9.800 ca. 9,1%.



Das in Bocholt gelegene Logistikobjekt verfügt über eine gute Anbindung an die hochfrequentieren Bundesstraße B67, welche die A3 an der Nähe der niederländischen Grenze kreuzt. Bis auf einen kleineren externen Mieter, wird das Objekt vollständig seit vielen Jahren vom Verkäufer selbst genutzt. Im Rahmen der Sale-and-Lease-Back Transaktion wurde mit diesem ein Mietvertrag mit einer Laufzeit von 10 Jahren geschlossen. Das Objekt verfügt über eine Mietfläche von insgesamt 12.700 m² und generiert mit dem neu abgeschlossenen Mietvertrag insgesamt eine Jahresnettokaltmiete von TEUR 600. Der Kaufpreis liegt bei TEUR 6.300, womit eine Nettoanfangsrendite von 9,5% erzielt wird.

Insgesamt beträgt damit das Transaktionsvolumen TEUR 34.300.



Die Single-Tenant Light Industrial Immobilie in Düren wird von einem mittelständischen Mieter genutzt. Das Objekt generiert auf seinen fast 41.800 m² Mietfläche eine Ist-Nettokaltmiete von rd. TEUR 1.207 pro Jahr. Die Mietvertragslaufzeit wurde auf 15 Jahren ab Nutzen-Lasten-Wechsel vereinbart, der Kaufpreis beträgt insgesamt TEUR 13.000.



Der in Bad Oeynhausen liegende Gewerbepark generiert eine annualisierte Nettokaltmiete von rund TEUR 391. Bei einer diversifizierten Mieterschaft liegt die durchschnittliche Restlaufzeit aller Mietverträge bei ca. 5 Jahren. Die Gesamtmietfläche beträgt ca. 12.700 m² bei einem Kaufpreis i.H.v. TEUR 3.750.



Die in Eschenbach gelegene Light Industrial Immobilie wird von einem einzelnen internationalen Mieter aus dem Bereich Automotive genutzt und generiert auf ca. 6.800 m² vermieteter Gewerbefläche eine Jahresnettokaltmiete von ca. TEUR 260 bei einem Kaufpreis i.H.v. TEUR 3.000. Dabei beläuft sich die Restlaufzeit des Mietvertrags aktuell auf rd. 9,6 Jahre.