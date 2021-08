Deutsche Industrie REIT bestätigt Prognose

Die Deutsche Industrie REIT hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020/2021 einen Anstieg der Mieteinnahmen um 26 % von 29,7 Millionen Euro auf 37,3 Millionen Euro erzielt. Das Vermietungsergebnis stieg ebenfalls an um 21% von 23,7 Mio. Euro im Vorjahr auf 28,8 Mio. Euro zu Q3/9M 2020/2021.

.

Analog dazu stieg der FFO (Funds from Operations) als Kennzahl der operativen Tätigkeit um 18% auf Q3/9M 2020/2021 24,4 Mio. Euro (0,76 Euro je Aktie). Im Vergleichszeitraum des vergangenen Geschäftsjahres betrug der FFO Q3/9M 2019/2020 18,3 Mio. Euro (0,64 Euro je Aktie).



Im Rahmen der turnusgemäßen Immobilienbewertung zum 30. Juni 2021 wurde das Immobilienportfolio um 98,8 Mio. Euro bzw. 15,1% aufgewertet. Unter Berücksichtigung von Kaufpreisen, Anschaffungsnebenkosten, nachträglichen Herstellungskosten (Capex) und Erbbaurechtseffekten hat sich ein gebuchtes Bewertungsergebnis i.H.v. TEUR 87.011,6 ergeben. Der Bewertungsanstieg bei den Erstbewertungen resultiert aus der günstigen Neuakquisition von Objekten von ca. 20% unter dem Marktwert. Bei den Folgebewertungen gab es mehrere Einflussfaktoren, welche sich positiv auswirkten wie konkrete Kaufangebote, Vermietungsaktivitäten, Renditekompression und Capexmaßnahmen. Für einige der Folgebewertungsobjekte wirkten sich weiterhin steigenden Marktmieten und verkürzte Leerstandsdauern positiv in der Bewertung aus. Wertschaffende Assetmanagement-Maßnahmen sowie eine generell gestiegene Marktnachfrage im Light Industrial Segment trugen ebenfalls zum guten Bewertungsergebnis bei.



Per Stichtag 30.06.2021 ist das Portfolio mit einer Rendite in Höhe von 7,3% bzw. dem 13,7-fachen der annualisierten Jahresnettokaltmiete bewertet worden. Die Bewertung wurde von einem externen unabhängigen Gutachterteam erstellt.



Das am 30.06.2021 bilanzierte Immobilienportfolio der DIR umfasst nunmehr 84 Light Industrial Objekte mit einem Bilanzwert von rund 775,3 Mio. Euro (30.09.2020 585,8 Mio. Euro). Die Gesellschaft setzt ihr kontinuierliches Portfoliowachstum weiter um und hat fünf weitere Liegenschaften akquiriert, bei denen der Besitzübergang nach dem Bilanzierungsstichtag erfolgte bzw. erfolgen wird.



Pro forma umfasst das Portfolio unter Berücksichtigung aller bereits beurkundeten Objekte 89 Immobilien mit einer Gewerbefläche von 1,6 Million m², einer annualisierten Gesamtmiete von ca. 58,8 Mio. Euro und einem Portfoliowert von rund 789,4 Mio. Euro.



Durch das angestiegene Periodenergebnis und trotz Dividendenausschüttung von 0,24 Euro je Aktie hat sich der EPRA NAV zum 30. Juni 2021 deutlich auf 14,95 Euro erhöht (30.09.2020: 11,74 Euro je Aktie), was einer Steigerung von 27% entspricht. Der Net-LTV liegt per Stichtag bei 41,4% (30.09.2020: 37,1%) und bietet damit weiterhin genügend Spielraum für weitere Kreditaufnahmen bis zur Zielgröße von ca. 50%.



Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung in Q3/9M 2020/2021 sowie den erst kürzlich erfolgten Nutzen- und Lastenübergängen größerer Immobilien und den nur sehr geringen Auswirkungen durch die Coronakrise, werden sich weitere Erlöszuwächse im vierten Geschäftsquartal ergeben. Deshalb bestätigt der Vorstand seine Prognose und erwartet einen FFO zwischen 32 Mio. Euro und 34 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2020/2021. Des Weiteren bestätigt der Vorstand seine Prognose, eine FFO Run Rate (annualisierter FFO ohne Periodenabgrenzungseffekte) zum 30. September 2021 zwischen 38 Mio. Euro und 40 Mio. Euro zu erzielen.