Deutsche Industrie REIT-AG kauft in Remscheid und Freisen

Die Deutsche Industrie REIT-AG beurkundet als erste Transaktion für dieses Jahr ein Portfolio mit Standorten in Remscheid und Freisen (Saarland) für insgesamt 15,4 Mio. Euro. Das Light-Industrial Portfolio verfügt über drei Liegenschaften. Davon befinden sich zwei Objekte in Remscheid und ein Objekt in Freisen. Bei allen Liegenschaften handelt es sich um Produktionsstandorte desselben Mieters.

Insgesamt verfügt das Portfolio über eine Grundstücksfläche von ca. 187.000 m² und einer Mietfläche von ca. 72.000 m². Die WALT für alle Standorte beträgt 5,8 Jahre. Die annualisierten Jahresnettokaltmiete für alle drei Standorte liegt bei 1,5 Mio. Euro. Bei einer Gesamtinvestition von 15,4 Mio. Euro ergibt sich eine Nettoanfangsrendite von 9,7%. Darüber hinaus führt der REIT derzeit Verhandlungen zum Erwerb von weiteren Objekten.