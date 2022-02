Deutsche Hypo wird 150 Jahre alt

Am 13. Februar 1872 wurde die Deutsche Hypothekenbank Actien-Gesellschaft von Berliner Bankiers und Kaufleuten gegründet. Lag der Fokus der Bank damals noch auf dem Mengengeschäft, hat sie sich zum Ende der 1980er Jahre auf Großkunden spezialisiert. Innerhalb weniger Jahre stieg die Deutsche Hypo im Segment der Baufinanzierung gewerblicher Objekte zum gefragten Anbieter in Deutschland auf. Die Konzentration auf größere Immobilien ermöglichte eine individuelle, kundenorientierte Beratung und Betreuung. In den letzten Jahren lag ein besonderer Fokus der Deutschen Hypo auf dem Thema Nachhaltigkeit. Mit der Einführung der Green Bonds und Green Loans wurde eine grüne Wertschöpfungskette geschaffen.

Heute, 150 Jahre später, gehört die Deutsche Hypo zu den großen deutschen Immobilienfinanzierern und stellt in der Nord/LB das Kompetenzzentrum für die Finanzierung gewerblicher Immobilien dar. Jörg Frischholz, Vorstandsvorsitzender der Nord/LB betont: „Die Deutsche Hypo weist eine lange Tradition auf und hat sich gleichzeitig stets an die sich verändernden Marktgegebenheiten angepasst. Heute steht sie für Qualität, exzellente Branchenkenntnisse sowie lokale Expertise in den jeweiligen Zielmärkten. Auch nach der Fusion in die Nord/LB im vergangenen Jahr bleibt das gewerbliche Immobilienfinanzierungsgeschäft unter der Marke der Deutschen Hypo ein Kerngeschäftsfeld der Bank.“



Als erfahrene Spezialistin mit Hauptsitz in Hannover begleitet die Deutsche Hypo professionelle Immobilienkunden in Deutschland und seit mehr als 30 Jahren auch in weiteren europäischen Kernmärkten. Die Deutsche Hypo hat sich zu einem schnellen und verlässlichen Partner entwickelt, der direkt vor Ort bei den Kunden ist.



„In den letzten 150 Jahren hat sich der gewerbliche Immobilienmarkt enorm professionalisiert und weiterentwickelt. Trotz aller Veränderungen zeichnet die Deutsche Hypo vor allem eine große Konstanz aus. Darauf sind wir stolz. Unser Kreditportfolio weist eine hohe Qualität und Nachhaltigkeit aus und wir verfügen über eine stabile Refinanzierung. Unsere Kernkompetenz ist und bleibt der enge Kontakt zum Kunden, den wir über die gesamte Laufzeit der Finanzierung begleiten.“, ergänzt Frank Schrader, Leiter Deutsche Hypo – Nord/LB Real Estate Finance.