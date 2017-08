Deutsche Hypo steigert Neugeschäft deutlich

Mit einem Anteil von 62,1 Prozent (Vorjahresperiode: 60,6) lag der regionale Schwerpunkt des Neugeschäfts weiterhin in Deutschland. Dabei stieg das inländische Zusagevolumen um 20,2 Prozent auf 1.313 Mio. Euro (Vj.: 1.093). Das meiste Neugeschäft außerhalb Deutschlands verbuchte die Deutsche Hypo in den Benelux-Ländern mit 358 Mio. Euro (Vj.: 85) sowie in Großbritannien mit 253 Mio. Euro (Vj.: 472). Insgesamt summierte sich das Neugeschäftsvolumen der Deutschen Hypo in den ausländischen Zielmärkten auf 803 Mio. Euro (Vj.: 710).

Ihre Stellung als bedeutendste Assetklasse im Portfolio der Deutschen Hypo behielten die Büroimmobilien bei, auf die ein Neugeschäftsvolumen von 712 Mio. Euro (Vj.: 927) entfiel, gefolgt von den Einzelhandelsimmobilien mit einem Volumen von 701 Mio. Euro (Vj.: 500). Das Volumen für wohnwirtschaftliche Finanzierungen erhöhte sich auf 387 Mio. Euro (Vj.: 153).



„Mit dem erzielten Neugeschäft im ersten Halbjahr 2017 können wir sehr zufrieden sein. Es ist uns gelungen, trotz des unverändert intensiven Wettbewerbsumfelds unsere Zusagevolumina sowohl im Inland als auch im Ausland zu steigern„, erklärte Andreas Pohl, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Hypo. „Herauszuheben ist, dass das Neugeschäft unsere gute Portfolioqualität weiter verbessert hat, womit wir die konservative Risikopolitik unseres Hauses erneut unterstreichen können.“