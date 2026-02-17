Deutsche Hypo refinanziert â€žOlivia Prime Bâ€œ mit 39 Mio. Euro

Die Deutsche Hypo â€“ Nord/LB Real Estate Finance stellt fÃ¼r das Class-A-BÃ¼rogebÃ¤ude Olivia Prime B in Danzig eine grÃ¼ne Refinanzierung in HÃ¶he von 39 Mio. Euro zur VerfÃ¼gung. Bereits im MÃ¤rz 2025 hatte der Immobilienfinanzierer erfolgreich das benachbarte Objekt Olivia Prime A refinanziert [wir berichteten]. Mit der aktuellen Transaktion stÃ¤rkt die Bank ihre MarktprÃ¤senz im polnischen BÃ¼roimmobiliensektor weiter.

.

Olivia Prime A und Olivia Prime B verfÃ¼gen gemeinsam Ã¼ber eine GesamtflÃ¤che von rund 56.000 mÂ² und gehÃ¶ren zum architektonisch wie technologisch anspruchsvollen BÃ¼rokomplex Olivia Centre. Beide GebÃ¤ude sind mit BREEAM Excellent zertifiziert und zeichnen sich durch hochwertige Fassaden- und GebÃ¤udetechnik sowie ein modernes, nutzerzentriertes Interior-Design aus.



â€žWir freuen uns, unsere langjÃ¤hrige Expertise im polnischen Markt weiter zu vertiefen und erneut einen starken lokalen Partner zu unterstÃ¼tzen. Das Olivia Centre ist ein herausragendes Beispiel fÃ¼r moderne, nachhaltige BÃ¼roarchitektur und passt hervorragend zu unserem Anspruch, die Transformation der europÃ¤ischen ImmobilienmÃ¤rkte aktiv mitzugestaltenâ€œ, sagt Beata Latoszek, Leiterin der Warschauer ReprÃ¤sentanz.