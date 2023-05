Deutsche Hypo refinanziert für GLP Logistikportfolio

Die Deutsche Hypo – Nord/LB Real Estate Finance refinanziert im Auftrag von GLP Capital Partners die Anschaffungskosten von drei langfristig angemieteten Logistikimmobilien. Die Laufzeit der Finanzierung beträgt fünf Jahre. Bei den Neubauten handelt es sich um moderne, drittverwendungsfähige Logistikhallen in Deutschland, den Niederlanden und Frankreich.

