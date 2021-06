Immobilienklima erholt sich weiter

Die bereits im Mai verbesserte Stimmung [wir berichteten] unter den rund 1.200 Immobilienexperten im Rahmen des Deutsche Hypo Immobilienklimas setzte sich zum Sommerbeginn im Juni mit der 162. Monatsbefragung fort. Im Vergleich zum Mai stieg der Index im Juni um beachtliche 15,0 % auf nun 96,6 Punkte - ein Niveau, das seit Beginn der Corona-Pandemie nicht mehr erreicht wurde. Dieser Aufwärtstrend wurde sowohl vom Ertrags- als auch vom Investmentklima getragen und lässt auf eine Fortsetzung im weiteren Jahresverlauf hoffen. Das Ertragsklima stieg um 15,7 % auf aktuell 91,9 Zählerpunkte und das Investmentklima knackte mit einem Anstieg um 14,4 % die 100-Punkte-Marke (101,3 Zählerpunkte).

„Ein höherer Wert wurde zuletzt im März 2020 erreicht [wir berichteten]. Treiber dieser Entwicklung ist mitunter der deutliche Rückgang der Corona-Infektionszahlen, der hoffentlich von nachhaltiger Natur ist, sodass auch die Immobilienkonjunktur ihre Erholung fortsetzen kann", kommentiert Frank Schrader, zukünftiger Leiter des Bereichs Gewerbliche Immobilienfinanzierung in der NORD/LB [wir berichteten].



Hohes Vertrauen in Büroimmobilien

Auch im Juni 2021 können für alle Segmente positive Entwicklungen festgestellt werden. Die größten Veränderungsraten verzeichnen das Handel- und Hotelklima: Nach der bereits positiven Entwicklung im Vormonat nahm das Handelklima erneut an Fahrt auf und stieg um 39,2 % auf nun 61,7 Punkte. Eine ebenfalls außergewöhnlich positive Dynamik konnte das Hotelklima verbuchen: Dieses kletterte zweistellig um 54,0 % auf einen Zählerstand von nun 61,5 Punkten. Aber auch das Büroklima kann eine überdurchschnittliche Steigerungsrate von 18,2 % verzeichnen. Die aktuelle Befragung ergab mit 89,7 Punkten den vorläufig höchsten Wert in diesem Jahr. Die mit Abstand geringsten Anstiege zum Vormonat zeigten das Logistikklima (161,7 Zählerpunkte) sowie das Wohnklima (152,9 Zählerpunkte) mit jeweils 1,5 %.



Zahlen des Monats

