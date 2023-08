Deutsche Hypo finanziert „Vector House“ für Invesco und Henley

Die Deutsche Hypo – Nord/LB Real Estate Finance stellt im Auftrag von Invesco Real Estate und Henley Investment Management einen zweistelligen Millionenbetrag für die Finanzierung eines Bürogebäudes in der Amsterdamer Altstadt zur Verfügung, das die beiden zu Beginn des Jahres erworben haben [wir berichteten].

.

Die Immobilie, auch bekannt als „Vector House“, befindet sich in Spitzenlage im Amsterdamer Grachtengürtel. Sie zeichnet sich vor allem durch die flexible Flächengestaltung, die für Amsterdam große Grundfläche sowie weitere Annehmlichkeiten wie einen Stadtgarten und mehrere Terrassen aus. Nach dem Auszug des Hauptmieters Booking.com Ende 2023 soll das Gebäude umfassend modernisiert, an höchste energetische Standards angepasst und neu vermietet werden.



„Wir freuen uns sehr über die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Invesco und Henley “, sagt Hauke Sander, Deutsche Hypo – NORD/LB Real Estate Financial Solutions. „Das Objekt hat uns insbesondere durch die zentrale Lage in der Amsterdamer Innenstadt überzeugt, aber auch das Positionierungskonzept ist vielversprechend“, so Sander.