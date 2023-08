Die Deutsche Hypo – Nord/LB Real Estate Finance hat im Auftrag von LCN Capital Partners den Erwerb eines Portfolios von zwei gut gelegenen, langfristig vermieteten Supermärkten finanziert. Die Gebäude befinden sich in Cardiff und Wigan und sind an die zwei größten Supermarktketten in Großbritannien vermietet.

Fotos: LCN Capital Partners



[…]