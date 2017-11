Deutsche Hypo finanziert „Phoenixhof“ der Essen-Gruppe

Die Deutsche Hypothekenbank finanziert für die Essen-Gruppe den Gewerbepark „Phoenixhof" in Hamburg. Das Finanzierungsvolumen beträgt insgesamt 44 Mio. Euro.

.

Das Phoenixhof-Areal befindet sich im Hamburger Stadtteil Ottensen und ist mit Büroflächen, gemischt genutzten Gebäuden aus Büro, Einzelhandel und Gastronomie sowie einem Fernsehstudio bebaut. Neben der Finanzierung des Bestands werden im Rahmen einer Projektentwicklung zwei weitere Büroimmobilien auf dem Grundstück errichtet. Durch die Erweiterung des Areals vergrößert sich die vermietbare Fläche um knapp 6.000 m² auf insgesamt 20.275 m². Der Gewerbepark ist besonders bei Mietern aus der Kreativbranche und bei innovativen Beratungsunternehmen stark nachgefragt.



Aktuell wurde der markante Neubau Landmark 7 fertig gestellt und bereits an den Hauptmieter übergeben. Der Hauptmieter der Immobilie, die Wissensmanagement-Spezialisten der Sabio GmbH, ist bereits seit vielen Jahren Mieter auf dem Hof. „Die Anmietung der Flächen im Landmark 7 markiert den logischen Schritt im Rahmen einer betont vertrauensvollen, konstruktiven und eng verzahnten Zusammenarbeit mit dem Vermieter. Das Ergebnis erfüllt all unsere Erwartungen – wir freuen uns sehr über unseren neuen Standort", so Sabio-Geschäftsführer Alexander Holtappels. Neben dem Unternehmen beziehen im November die Digitalexperten von Digital Masters das 6. Obergeschoss im Landmark 7.