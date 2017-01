Deutsche Hypo finanziert Immobilien-Portfolio in Frankreich

Die Deutsche Hypothekenbank finanziert für den Shopping Center-Spezialisten Eurocommercial Properties France SAS ein Immobilien-Portfolio bestehend aus zwei Ladengalerien, einem Einkaufs- und Fachmarktzentrum sowie einem Wohn- und Geschäftshauskomplex. Das Finanzierungsvolumen beträgt insgesamt 84 Mio. Euro und wird über eine Laufzeit von 15 Jahren zur Verfügung gestellt. Mit der Finanzierung wird ein bestehender Kredit abgelöst.

.

Die Einzelhandelsobjekte liegen in den Städten Hyères, Glisy und Chasse-sur-Rhône und bestehen aus je 43 bis 48 Geschäftseinheiten, die vor allem durch renommierte nationale Mieter genutzt werden. Der Wohn- und Geschäftshauskomplex in Grenoble besteht neben Büros und Geschäften auch aus einem IBIS-Hotel der Accor-Gruppe und besticht vor allem durch seine Fassade im Haussmann-Stil sowie die Lage direkt an der Fußgängerzone.



„Frankreich ist der zweitgrößte Shoppingcenter-Markt in Europa, dabei sind neben Paris auch die Regionalmetropolen sehr gefragt. Alle finanzierten Objekte liegen in großen Einzugsgebieten und sind schon langjährig im Bestand des Kunden„, erklärt Sabine Barthauer, Vorstandsmitglied der Deutschen Hypo. „Wir freuen uns darüber, unseren langjährigen Kunden mit dieser Finanzierung in unserem Zielmarkt Frankreich begleiten zu dürfen.“