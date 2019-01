Deutsche Hypo finanziert Green Building in Berlin Prenzlauer Berg

Die Deutsche Hypothekenbank finanziert für die Signa Development Selection AG als alleinige Darlehensgeberin den Grundstücksankauf und die Entwicklung einer attraktiven Immobilie in Berlin. Das Finanzierungsvolumen beläuft sich auf insgesamt 66 Mio. Euro und wird über eine Laufzeit von vier Jahren zur Verfügung gestellt.

.

Das siebengeschossige Gebäude mit einer Gesamtmietfläche von rund 12.000 m² entsteht in einer zentralen Lage im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg, etwa 800 Meter nördlich vom Alexanderplatz. Die Fertigstellung des Green Buildings ist für Dezember 2021 geplant.



„Die hohe Nachfrage nach Flächen in Berlin ist ungebremst. Das entstehende Finanzierungsobjekt befindet sich in einer ausgezeichneten Lage und verfügt über eine sehr gute Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel“, erklärt Sabine Barthauer, Vorstandsmitglied der Deutschen Hypo.