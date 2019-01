Deutsche Hypo finanziert Gebäudekomplex im Kölner Gerling-Quartier

Gebäudekomplex mit 25-Hours-Hotel The Circle

© HGEsch Photography

Die Deutsche Hypothekenbank finanziert für die King Holding GmbH, ein Joint Venture aus der Quantum Immobilien AG und der Proximus Real Estate AG, einen Gebäudekomplex im Gerling-Quartier in Köln [wir berichteten].

.

Das rund 4,6 Hektar große Quartier liegt im Friesenviertel in der Kölner Innenstadt. Mit einer Fläche von 11.650 m² ist hier bereits im sogenannten Rundbau ein Stadthotel entstanden, das unter der Marke 25Hours betrieben wird. Das Hotel Im Klapperhof 22-24 umfasst 207 Zimmer sowie eine Tiefgarage. Neben seiner zentralen und dennoch ruhigen Lage besticht das Hotel vor allem durch sein Designkonzept sowie einen direkten Blick auf den Kölner Dom. Weitere Highlights des 25 Hours „The Circle“ sind das Restaurant Neni sowie die Monkey Bar auf der Dachterrasse des Hotels. Auf dem Areal befinden sich weitere Objekte, die zukünftig überwiegend als Bürogebäude genutzt werden sollen.



„Das Gerling-Quartier hat sich zu einem attraktiven Wohn- und Büroviertel entwickelt. Mit dem neu eröffneten 25 Hours-Hotel und den in Bau befindlichen Gebäuden wird das Quartier weiter an Attraktivität gewinnen. Das Konzept passt hervorragend zum Gerling-Quartier“, erklärt Sabine Barthauer, Vorstandsmitglied der Deutschen Hypo.