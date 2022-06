Deutsche Hospitality verpflichtet Josef Dolt als COO

Mit Wirkung zum 01. Juni 2022 ernennt die Deutsche Hospitality Josef Dolp als Chief Operating Officer (COO). In dieser Position verantwortet er den operativen Hotelbetrieb und das Gast-Erlebnis über alle Marken und Regionen hinweg.

.

In den vergangenen 20 Jahren hat der gebürtige Österreicher Josef Dolp einige der größten und bekanntesten Hotels der Welt geleitet sowie führende Positionen im Bereich Operations bei globalen Hotelketten wie Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Marriott International und Shangri-La Hotels and Resorts verantwortet. Zu Shangri-La Hotels and Resorts kam er 2018 als Executive Vice President, Südostasien & Australasien. Zuvor war er als Area Vice President Macau, Taiwan und Südostchina für Marriott International tätig.



„Josef Dolp ist eine charismatische Führungspersönlichkeit, die Menschen zusammenbringt, Kulturen miteinander verbindet und es versteht, herausragende Ergebnisse zu erzielen. Große Marken entstehen durch einen konsequenten Fokus auf Qualität, ausgezeichnete Produkte und ein wirklich inspirierendes Kundenerlebnis. Ich freue mich, dass jemand von Josefs Kaliber unsere Hotelteams in die nächste Wachstumsphase führen wird“, sagt Oliver Bonke, CEO Deutsche Hospitality, sagt.