Deutsche Habitat und E.ON starten strategische Kooperation

Der Projektentwickler Deutsche Habitat und Energieversorger E.ON gehen eine strategische Kooperation zur nachhaltigen Energieversorgung ihrer Quartiere ein. Die Zusammenarbeit startet mit dem ersten Projekt in Blankenfelde-Mahlow im südlichen Speckgürtel der Bundeshauptstadt Berlin in der BER-Region. Für das neue Quartier entwickelt und errichtet die E.ON Tochter E.Distherm Wärmedienstleistungen GmbH eine fossilfreie Systemlösung zur nachhaltigen Energieversorgung.

.