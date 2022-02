Deutsche Habitat erwirbt Grundstück in Bad Bramstedt

Die Deutsche Habitat hat zum 31.01.2022 für eine nachhaltige Quartiersentwicklung in Bad Bramstadt ein Grundstück mit einer Fläche von rund 200.000 m² von der Stadt erworben. In der schleswig-holsteinischen Stadt entsteht südlich des neuen Gewerbeparks entlang der Segeberger Straße mit dem Auenland Quartier ein nachhaltiges und generationsübergreifendes Wohnquartier, welches den Ansprüchen an Bauen in Zeiten des Klimawandels gerecht wird und bezahlbaren Wohnraum schafft.

.

Zusätzlich zu den geplanten Wohneinheiten ist die Errichtung eines Bildungscampus mit Grundschule und Kindertagesstätten geplant. Ein modernes 120-Betten-Hotel, Nahversorgungsflächen, Gastronomieangebote sowie Freizeit- und Erholungsflächen bauen die Infrastruktur der Stadt aus. Die ersten Bautätigkeiten beginnen nach Abstimmung der Bauplanung voraussichtlich innerhalb der nächsten zwei Jahre. Bad Bramstedt zählt zur Metropolregion Hamburg und zu dem Erholungsgürtel der hanseatischen Großstadt.



Im Auenland Quartier entsteht ein Wohnangebot für Jung und Alt: Im Fokus steht ein auf Familien ausgerichtetes Wohnkonzept mit Miet- und Eigentumswohnungen sowie Reihen- und Doppelhäusern. Seniorengerechten Wohnungen ergänzen das Angebot, sodass alle Generationen zusammenkommen. Für Freizeit- und Erholungsaktivitäten entstehen auf einer Fläche von über 15.000 m² umfangreiche Grünflächen sowie Spiel- und Sportplätze. Das Besondere daran: Die Bürger von Bad Bramstedt erhalten die Möglichkeit, die Nutzung von etwa der Hälfte dieser Flächen mitzugestalten.



„Das Auenland Quartier ist ein nachhaltiges Leuchtturmprojekt, mit dem wir nicht nur dringend benötigten Wohnraum in einer Wachstumsregion schaffen, sondern Brücken bauen und Verbindungen schaffen. Verbindungen zwischen Jung und Alt, die hier zukünftig zusammen wohnen werden. Aber auch Verbindungen zwischen den Bürgern und den neuen Bewohnern, denn das neue Wohnquartier soll keine Insel werden“, kommentiert Hans-Peter Werner, Geschäftsführender Gesellschafter der Deutsche Habitat. „Die Freizeit- und Erholungsflächen sowie die neuen Infrastrukturangebote stehen allen Bewohnern der Stadt Bad Bramstedt offen. Daher ist es uns ein wichtiges Anliegen, die Bürger von Anfang an bei der Gestaltung des Quartiers mit einzubeziehen.“



Bad Bramstedt ist eine wirtschaftsstarke Region im Einzugsgebiet der Städte Hamburg, Kiel und Lübeck, wo der Wohnraumbedarf immer weiter ansteigt. In Schleswig-Holstein fehlen derzeit rund 10.000 Wohnungen und trotz der demografischen Entwicklung verzeichnet das Bundesland zu wenig Neubauaktivitäten. Durch die geplante Erweiterung von Gewerbegebietsflächen in Bad Bramstedt ist mit weiterem Zuzug zu rechnen. Mit der familienfreundlichen und altersgerechten Quartiersentwicklung schafft die Deutsche Habitat im Schulterschluss mit der Stadt dringend benötigten Wohnraum, der die Bedürfnisse von Familien, Senioren oder auch Singles gleichermaßen erfüllt.



Beim Auenland Quartier handelt es sich um eines der größten Wohnbauprojekte in Schleswig-Holstein. Die Planung wurde gemeinsam mit dem Generalplaner Blumers Architekten erarbeitet, um den Anspruch an ein zukunftsfähiges Gebäudekonzept und einen nachhaltigen Betrieb zu gewährleisten. Dabei kommen ressourcenschonende Materialien und moderne Technologien zum Einsatz. Das Mobilitätskonzept sieht neben E-Ladestationen für Autos und Fahrräder auch ein innovatives Sharingkonzept vor.