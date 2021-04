BimA sichert sich weitere 3.500 m² in der Godesberger Allee

Godesberger Allee 136

Die BimA zeichnet für einen weiteren Vermietungsdeal in der Godesberger Allee in Bonn verantwortlich. Im Gebäude der Deutschen Fonds Holding unterzeichnete die Bundesanstalt einen Mietvertrag über rund 3.500 m² Bürofläche. Im ersten Quartal mietete sie bereits in unmittelbarer Nachbarschaft über 18.000 m², was die bisher größte Büroanmietung in diesem Jahr darstellt [wir berichteten].

.

Die jetzt angemietete Fläche in der Büroimmobilie in der Godesberger Allee 136 gehört zum Bestand eines geschlossenen Fonds der Deutsche Fonds Holding. Der Mietvertrag hat eine Laufzeit vom 1. Dezember 2021 bis zum 30. November 2036 plus Verlängerungsoption über weitere fünf Jahre.



Möglich wurde diese Vermietung, da der bisherige Alleinmieter des Gebäudes mit rund 5.800 m², das Land Nordrhein-Westfalen, Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV), an den Vermieter herangetreten war, um Teilflächen der bis 2023 angemieteten Immobilie vorzeitig zum 31. Mai 2021 zurückzugeben. Im Zuge der Verhandlungen über die Flächenrückgabe wurde der Mietvertrag des LANUV über rund 2.300 m² bis zum 31. Juli 2027 plus Verlängerungsoption um fünf Jahre verlängert.



„Es ist gelungen, dem Wunsch unseres Bestandsmieters nach Verkleinerung der Mietflächen nachzukommen, gleichzeitig die zurückgegebenen Flächen neu zu vermieten, die Mietlaufzeit zu verlängern und damit langfristig stabile Einnahmen für die Fondsgesellschaft zu sichern,“ erläutert Nicolas Schuster, Geschäftsführer der Deutschen Fonds Holding.