Deutsche Flugsicherung mietet 3.100 m² Lagerfläche bei Frankfurt

Die Deutsche Flugsicherung hat rund 3.100 m² Lager- und Logistikfläche in Dreieich gemietet. Die Luftraumüberwachung nutzt die Räumlichkeiten in der Lise-Meitner-Straße 10 ab September 2018. Vermieter ist die KS Verwaltungsgesellschaft mbh – eine private Immobilienverwaltung mit Sitz in Dreieich. NAI apollo war vermittelnd tätig.

Die Gewerbeimmobilie hält rund 8.300 m² Gesamtmietfläche vor. 4.000 m² Hallen- und rund 1.200 m² Büroflächen sind noch verfügbar. Alle Hallenflächen im Gebäude sind bereits teilregaliert. Die Andienung erfolgt über Rampen mit Überladebrücken. Das Areal liegt im Gewerbegebiet von Dreieich-Sprendlingen. Über die direkt angrenzende Autobahn 661 besteht ein schneller Anschluss an das überregionale Autobahnnetz.