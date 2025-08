Deutsche Finance: Rohbau für Projekt H56 kurz vor Abschluss

Die Deutsche Finance Group meldet planmäßigen Baufortschritt beim Büroprojekt H56 im Münchner Westend. Mit dem Start der Fassadenarbeiten beginnt die nächste Bauphase. Die Fertigstellung ist für Mitte 2026 geplant.

.

Mit dem Beginn der Fassadenarbeiten wird das Bürogebäude mit einer Gesamtmietfläche von rund 2.800 m² in Kürze in die nächste Bauphase übergehen. Das moderne Gebäude überzeugt durch einen nachhaltigen Ausstattungsstandard und bietet flexibel gestaltbare Büroflächen.



Zu den besonderen Merkmalen zählen ein begrünter Innenhof mit Terrasse, großzügige Dachterrassen sowie eine Tiefgarage mit E-Ladeinfrastruktur für 20 Pkw-Stellplätze. Die ausgezeichnete Lage am Heimeranplatz profitiert sowohl von einer hervorragenden Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr als auch von der unmittelbaren Nähe zum Mittleren Ring und mehreren Autobahnen.



„Mit dem Projekt H56 realisieren wir ein weiteres attraktives und zukunftsorientiertes Immobilieninvestment in einem der stärksten innerstädtischen Bürostandorte Deutschlands“, erklären Roland Wüst und Markus G. Neuper, Geschäftsführer der Deutsche Finance Development.