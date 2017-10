Deutsche Finance prüft Investitionen in Studentenwohnheime in UK

Die Deutsche Finance Group prüft derzeit weitere Investitionen in Studentenwohnheime in Großbritannien. Der strategische Fokus liegt dabei auf Neubau- und Bestandsprojekten in guter Lage britischer Universitätsstädte, die eine besonders vorteilhafte Entwicklung der Studierendenzahlen sowie ein günstiges Verhältnis von Angebot und Nachfrage nach Studenten-Apartments aufweisen. Ziel ist es, entsprechende Projekte in einem Zeitraum zwischen 24-48 Monaten zu begleiten. Studentenwohnheime sind für institutionelle Anlageportfolios interessant, weil Sie als Nischen- und Betreiberinvestments generell höhere Renditen aufweisen, dabei jedoch von konjunkturellen Entwicklungen weniger beeinflusst sind, als klassische Nutzungsarten.

.