Deutsche Finance, KKR und Altamar Capital Partners setzen auf Spanien

Die Deutsche Finance Group, das Private-Equity-Unternehmen KKR & Co. LP mit lokalen und internationalen Investoren an Bord, der spanische Asset Manager Altamar Capital Partners und das spanische Wohnungsunternehmen Elix Vintage Residencial Socimi SA haben ein gemeinsame Investmentplattform gegründet, um in den nächsten drei Jahren über 100 Millionen Euro in spanische Wohnimmobilien zu investieren. Die Strategie ist es, in den nächsten Jahren ein Portfolio von Wohnimmobilien in Barcelona und Madrid aufzubauen und nach Renovierung, Stabilisierung und Vermietung an einen Investor zu verkaufen. Das Vehicel ist als spanischer REIT „Elix Vintage Residential SOCIMI“ strukturiert, für den Elix als Property Manager agieren wird.

.