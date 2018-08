Deutsche Finance gründet Assetmanagement-Gesellschaft in den USA

Die Deutsche Finance Group treibt sein Wachstum voran und hat die Deutsche Finance America LLC, ein Assetmanager mit Fokussierung auf Private Equity Real Estate und Immobilieninvestments in den USA gegründet. Als Geschäftsführer der Gesellschaft mit Sitz in Denver zeichnet Jason Lucas verantwortlich, der über eine langjährige Erfahrung im institutionellen Immobilienbereich verfügt.

.

Die Deutsche Finance America LLC verantwortet die erst kürzlich im Joint Venture mit BLG Capital erworbene Büroimmobilie „Gucci Building“ auf der Fifth Avenue in New York mit einer Fläche von mehr als 100.000 sqf [wir berichteten]. „Mit der Deutsche Finance America bieten wir unseren Investoren einen exklusiven Zugang zu interessanten und lukrativen Immobilieninvestments in den USA.“ so Jason Lucas, Managing Director der Deutsche Finance America LLC.