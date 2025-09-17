Kultur- und Entertainmentzentrum
Deutsche Finance Group investiert 1,3 Mrd. Pfund in Olympia London
Die Deutsche Finance Group realisiert mit 1,3 Mrd. Pfund die Neugestaltung des Olympia Exhibition Centre in London. Das traditionsreiche Areal wird bis 2027 zu einem internationalen Standort für Kunst, Kultur und Entertainment ausgebaut.
Die Deutsche Finance Group realisiert mit der umfassenden Neugestaltung des Olympia Exhibition Centre in London eines der bedeutendsten Projekte Großbritanniens. Rund 1,3 Mrd. Pfund fließen in die Transformation des traditionsreichen Areals, das seit mehr als 130 Jahren zu den Ikonen viktorianischer Baukunst zählt. Olympia London wird zu einem internationalen Zentrum für Kunst, Kultur, Ausstellungen und Entertainment weiterentwickelt. Erste Bereiche öffnen bereits 2025, die Hauptfertigstellung ist für das Jubiläumsjahr 2026 geplant. Mit der Eröffnung des Olympia London Theatre folgt 2027 die finale Etappe.
Zu den künftigen Nutzern zählen AEG Presents, die Hotelgruppen CitizenM und Hyatt Regency sowie die Premier League, die ab der Saison 2026/27 ihre internationale Medienzentrale im Bürokomplex One Olympia beziehen wird. Wie auch The Times berichtete, entsteht mit Olympia London ein neuer Anziehungspunkt für die britische Hauptstadt und ein Kulturzentrum von globaler Bedeutung.
„Mit Olympia London realisieren wir eines der größten Prime-Investments der Deutsche Finance Group. Die bevorstehende Wiedereröffnung ist nicht nur eine Bestätigung unserer Investmentstrategie, sondern auch ein klares Signal für die internationale Relevanz und die erfolgreiche Neupositionierung dieses einzigartigen Wertsteigerungsprojekts“, sagt Symon Hardy Godl, Chief Investment Officer der Deutsche Finance Group.