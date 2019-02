Deutsche Finance baut „Olympia London“ um

Olympia London Exhibition Centre

©

Die Deutsche Finance Group hat die Erlaubnis der Baubehörden für das Redevelopment-Projekt „Olympia London“ erhalten. Das Areal mit einer Fläche von knapp 5 ha in Kensington/Hammersmith wird bis 2023 in das führende Kunst-, Event-, Freizeit- und Geschäftsquartier in London umgewandelt.

.

Erst im April 2017 hat ein Joint-Venture von institutionellen Investoren - angeführt von der Deutsche Finance International LLP, Tochterunternehmen der Deutsche Finance Group - und Yoo Capital, einem in Großbritannien ansässigen institutionellen Investor, Entwickler und Asset Manager das renommierte „Olympia London Exhibition Centre“ für einen Kaufpreis in Höhe von 330 Millionen Euro erworben [wir berichteten].



„Olympia ist ein ideales Beispiel für einen institutionellen Club-Deal mit Wertsteigerungsstrategie und für aktives Asset Management. Auch Privatanleger sind bei diesem Club-Deal über Fonds mitinvestiert“, kommentiert Dr. Sven Neubauer, Investitionsvorstand der Deutsche Finance Group.