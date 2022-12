Deutsche Euroshop trauert um Wilhelm Wellner

Wilhelm Wellner, ehemaliger Sprecher des Vorstandes der Deutsche EuroShop (DES), ist nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 55 Jahren verstorben. Das gab seine Familie am Wochenende bekannt.

.

Herr Wellner wurde zum 1. Februar 2015 in den Vorstand der Deutsche EuroShop berufen [wir berichteten], zunächst als Chief Operating Officer (COO). Von Juli 2015 bis zu seinem krankheitsbedingten Ausscheiden in diesem Jahr war Wilhelm Wellner Sprecher des Vorstands (CEO) des Shoppingcenter-Investors.



„Mit großer Bestürzung und Trauer haben wir von der gesundheitlichen Entwicklung und dem überraschenden Tod unseres ehemaligen CEOs Wilhelm Wellner erfahren. Mit seiner Finanzexpertise, seiner langjährigen Shoppingcenter-Erfahrung und seinem Engagement hat er die DES maßgeblich vorangetrieben. Meilensteine seiner Amtszeit waren der Kauf eines 50%-Anteils am Saarpark-Center in Neunkirchen und das bisher größte Investment des Konzerns, das Olympia Center im tschechischen Brünn. Die ‚Digital Mall‘ als Omni-Channel-Lösung war für Herrn Wellner stets ein wichtiges Projekt zur Verbindung des Onlinehandels mit dem stationären Einzelhandel in den DES-Shoppingcentern. Mit bedachtem Weitblick steuerte er unser Unternehmen durch die Corona-Pandemie und strebte dabei mit den Mietern immer für beide Seiten faire und partnerschaftliche Lösungen an. Unsere Gedanken und unser tiefes Mitgefühl gelten Herrn Wellners Ehefrau und seinen Kindern. Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.“, sagt Reiner Strecker, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deutsche EuroShop.