Deutsche EuroShop steigert Gewinn

Der Shoppingcenter-Investor Deutsche EuroShop hat in der ersten Jahreshälfte 2017 bei einem Umsatz von 105,8 Mio. Euro (+3,9 % gegenüber der Vorjahresperiode) ein Nettobetriebsergebnis (NOI) von 95,3 Mio. Euro erzielt (+4,0 %). Das MDAX-Unternehmen erzielte ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 92,5 Mio. Euro, was somit um 4,1 % anstieg. CEO-Wilhelm Wellner zeigte sich mit den deutlichen Ergebnisverbesserungen äußerst zufrieden, die Kennzahlen entwickelten sich im Rahmen der Planungen. „Neben niedrigeren Zinskosten trugen insbesondere die Portfolio-Neuzugänge Saarpark-Center Neunkirchen Ende 2016 [wir berichteten] und Olympia Center Brünn [wir berichteten] zum Wachstum bei“, so Wellner zur positiven Ergebnisentwicklung.

Das Ergebnis vor Steuern ohne Bewertung (EBT ohne Bewertungsergebnis) ist von 65,0 Mio. Euro auf 73,0 Mio. Euro gestiegen (+12,3 %). Das Konzernergebnis ist um 15,5 % von 48,7 Mio. Euro auf 56,2 Mio. Euro gestiegen. Das Ergebnis je Aktie erhöhte sich von 0,90 Euro auf 0,99 Euro.



Die EPRA Earnings, d. h. das um Bewertungseffekte bereinigte operative Ergebnis, stiegen von 1,11 Euro auf 1,20 Euro je Aktie, was einem Plus von 8,1 % entsprach. Die Funds from Operations (FFO) stiegen ebenfalls deutlich um 7,8 % auf 1,25 Euro je Aktie (2016: 1,16 Euro) - absolut lag der FFO mit 70,9 Mio. Euro um 12,7 % über der Vorjahresperiode.



Für das Geschäftsjahr 2017 hält das Management der Deutsche EuroShop an seinen Prognosen fest und ist zuversichtlich, eine Dividende von 1,45 Euro je Aktie ausschütten zu können.