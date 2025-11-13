Deutsche EuroShop präszisiert Prognose

Die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025 sind für die Shoppingcenter-Investorin Deutsche EuroShop AG (DES) weitgehend im Rahmen der eigenen Erwartungen verlaufen, die Gesamtjahresprognose wird dementsprechend präzisiert.

Während das erste Quartal – beeinflusst durch kalender- und wetterbedingte Effekte – noch unter dem Vorjahr lag, zeigte sich im weiteren Jahresverlauf eine Aufwärtsentwicklung der Besucherfrequenzen und Mieterumsätze. Die Besucherfrequenzen in den 21 DES-Shoppingcentern lagen zwar kumuliert noch um 0,2 % unter dem Niveau der Vorjahresperiode, doch im Verlauf der Berichtsperiode zeichnete sich ein klarer Aufwärtstrend ab. Auch die Umsätze der Mieter in den Centern entwickelten sich positiv und lagen um 2,2 % über dem Vorjahreswert. Die Vertragsmieten stiegen like-for-like um 0,4 % an.



Die Umsatzerlöse des DES-Konzerns beliefen sich in den ersten neun Monaten auf 197,4 Mio. Euro, was einem Rückgang von 1,3 % entsprach. Gestiegenen Vertragsmieten standen gewährte Mietanreize sowie niedrigere Umlagen von Grundsteuern und Versicherungen gegenüber – positive Impulse durch eine gesunkene Belastung der Shoppingcenter und Mietpartner, welche sich jedoch umsatzmindernd auswirkten.



Das Nettobetriebsergebnis (NOI) sank um 4,7 % auf 155,5 Mio. Euro und das EBIT verringerte sich um 4,5 % auf 155,4 Mio. Euro, geprägt durch Einmalaufwendungen aus nicht umlagefähigen Nebenkosten, welche zu gestiegenen operativen Centeraufwendungen führten. Das EBT ohne Bewertung lag mit 107,5 Euro um 13,9 % unter dem Vorjahreswert – maßgeblich bedingt durch einen Anstieg des Zinsaufwands um 8,8 Mio. Euro. Das Bewertungsergebnis profitierte von den gestiegenen Mieterträgen und verbesserte sich um 31,2 Mio. Euro auf 4,5 Mio. Euro.



In der Folge erhöhte sich das Konzernergebnis um 13,4 % auf 93,5 Mio. Euro. Die EPRA Earnings je Aktie beliefen sich auf 1,33 Euro, der FFO je Aktie auf 1,44 Euro. Beide Werte blieben damit unter den Vergleichswerten des Vorjahreszeitraums (1,54 Euro bzw. 1,64 Euro).



Mit dem in diesen Wochen fertiggestellten „Food & Fun Park @ RNZ“ wird auch das Rhein-Neckar-Zentrum um eine attraktive Retailtainment-Komponente erweitert, mit neuen Mietern aus Gastronomie, Sport und Entertainment. Freizeit, Genuss und Shopping stehen auch beim neuen „Food Garden“ im Main-Taunus-Zentrum im Mittelpunkt. Das moderne, nachhaltig konzipierte Gastronomieareal erfreut sich seit seiner Eröffnung im April großer Beliebtheit – die Besucherfrequenz stieg seitdem um rund 17 %.



Ein finanzieller Meilenstein für das Unternehmen war die erstmalige Erlangung eines Unternehmensratings und die Erschließung des Kapitalmarkts für die zukünftige Unternehmensfinanzierung. Mit der erfolgreichen Platzierung ihres ersten Green Bonds im Juni hat die Deutsche EuroShop ihre Finanzierungsquellen erweitert und die Finanzierungsstruktur diversifiziert. Die Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro und einer Laufzeit bis Oktober 2030 war stark überzeichnet und spiegelt das Vertrauen institutioneller Investoren in die Strategie und Solidität der Gesellschaft wider. Der Nettoerlös dient der allgemeinen Unternehmensfinanzierung und fließt – im Einklang mit dem Green Finance Framework – in förderfähige nachhaltige Projekte.



Präzisierung der Prognose

In Anbetracht der Entwicklungen in den ersten neun Monaten präzisiert der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2025. Er rechnet nun mit einem Umsatz im unteren Bereich sowie einem EBIT und FFO im mittleren Bereich der ursprünglichen Prognose. Das EBT ohne Bewertungsergebnis wird u. a. infolge höherer Zinsaufwendungen durch die angepasste Finanzierungsstruktur leicht unterhalb der ursprünglichen Prognose erwartet. Die neue Prognose für das Geschäftsjahr 2025 lautet nun:



Umsatz: 268 bis 273 Mio. Euro (bisher: 268 bis 276 Mio. Euro)

EBIT: 211 bis 216 Mio. Euro (bisher: 209 bis 217 Mio. Euro)

EBT ohne Bewertungsergebnis: 144 bis 149 Mio. Euro (bisher: 150 bis 158 Mio. Euro)

FFO: 146 bis 151 Mio. Euro (bisher: 145 bis 153 Mio. Euro)