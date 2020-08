Deutsche Euroshop mit über 129 Mio. Verlust

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie spiegeln sich deutlich in den Halbjahreszahlen der Deutschen Euroshop AG wider. Das Konzernergebnis fiel auf -129,3 Mio. Euro. Der Net Asset Value (NAV) zum 30. Juni 2020 lag bei 39,73 Euro je Aktie (-6,1 %). Aufgrund der instabilen Marktlage verzichtet das Unternehmen aktuell auf eine Prognose.

„Bei allen Herausforderungen beobachten wir in den letzten Wochen eine positive Entwicklung beim Konsumentenverhalten, die uns optimistischer stimmt: Die Menschen kommen zurück in die Center und beachten die besonderen Auflagen zur Eindämmung der Pandemie, so dass ein sicherer Betrieb der Center und Geschäfte jederzeit gewährleistet ist“, erläutert Wilhelm Wellner, Sprecher des Vorstands. „Seit Ende des Lockdowns sind die Kundenfrequenzen in unseren Centern auf aktuell 77 % und die Mieterumsätze im Juni weiter auf 82 % des Vorjahresniveaus angestiegen. Das als Collection Ratio bezeichnete Verhältnis der gezahlten zur fälligen Miete hat sich ebenfalls deutlich verbessert. Nachdem im zweiten Quartal durchschnittlich 48 % aller Mietforderungen beglichen wurden, beträgt die Collection Ratio für Juli bereits 78 %. Insgesamt lassen diese Zahlen einen positiven Trend erkennen, allerdings sind die Werte teilweise noch deutlich von ihren Normalniveaus entfernt.“



Operativ war das Geschäft besonders im zweiten Quartal von massiven Einschränkungen geprägt. In dieser Situation hat die Deutsche EuroShop in der ersten Jahreshälfte 2020 bei einem Umsatz von 109,4 Mio. Euro (-2,2 % gegenüber der Vorjahresperiode) ein aufgrund höherer Wertberichtigungen auf Mietforderungen deutlich gesunkenes Nettobetriebsergebnis (NOI) von 80,0 Mio. Euro erzielt. Das EBIT reduzierte sich entsprechend auf 78,5 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Steuern und ohne Bewertungsergebnis ist auf 62,1 Mio. Euro zurückgegangen, ein Minus von 24,2 %. Die EPRA-Earnings gingen auf 59,8 Mio. Euro zurück. Die Funds from Operations sanken auf 59,9 Mio. Euro – ein Rückgang um 21,1 %.