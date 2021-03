Deutsche Euroshop leidet unter Corona

Die Corona-Pandemie setzt dem deutschen Shoppingcenter-Investor sichtbar zu - sowohl das operative als auch das Bewertungsergebnis ist eingebrochen. Die Deutsche Euroshop schließt das Geschäftsjahr 2020 mit einem Verlust von 251,7 Mio. Euro.

.

Bedingt durch das hohe negative Bewertungsergebnis ergab sich ein Konzernverlust von -251,7 Mio. Euro nach einem Konzerngewinn von 112,1 Mio. Euro im Vorjahr. Das Ergebnis je Aktie belief sich auf -4,07 Euro (2019: 1,81 Euro).



Das Bewertungsergebnis resultierte mit -427,6 Mio. Euro (i. Vj. -120,0 Mio. Euro) aus der Bewertung des Immobilienvermögens des Konzerns nach IAS 40. Davon entfielen -353,8 Mio. Euro (i. Vj. -94,2 Mio. Euro) auf die Bewertung des im Konzern ausgewiesenen Immobilienvermögens und -73,8 Mio. Euro (i. Vj. -25,8 Mio. Euro) auf die Bewertung des Immobilienvermögens der nach at-equity bilanzierten Gemeinschaftsunternehmen. Im Durchschnitt wurden die Konzernimmobilien nach Berücksichtigung der laufenden Investitionen um -10,7 % abgewertet (i. Vj. -2,9 %).



Das Bewertungsergebnis wurde von der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden substanziellen Auswirkungen auf den stationären Einzelhandel dominiert. Neben einem leicht gesunkenen Vermietungsstand von 95,4 % (-2,2 Prozentpunkte) wurde die Bewertung im Wesentlichen beeinflusst von im Durchschnitt gestiegenen Ankaufsrenditen für Shoppingcenter in Deutschland, Investitionen in die Nachvermietung, Modernisierung und Positionierung des Bestandsportfolios sowie von angepassten Erwartungen an die Mietenentwicklung und längere Nachvermietungszeiträume.



Die neue und dem NAV nachfolgende Kennzahl „Netto-Sachanlagevermögen nach EPRA“ (EPRA NTA – Net Tangible Assets) lag zum 31. Dezember 2020 mit 37,38 Euro je Aktie um 11,6 % unter dem Vorjahresniveau (42,30 Euro).



Die Funds from Operations (FFO) reduzierten sich von 149,6 Mio. Euro auf 123,3 Mio. Euro bzw. je Aktie um 0,42 Euro auf 2,00 Euro. Als ertragsbasierte Zahl spiegeln die FFO den aktuellen Anstieg der Mietaußenstände nicht wider, so dass ergänzend die Analyse des Zahlungsverhaltens der Mieter, ausgedrückt in der Collection Ratio, notwendig ist. Die Collection Ratio nach Mietreduzierungen lag 2020 durchschnittlich bei 89,6 %.