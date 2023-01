Deutsche Euroshop erhöht für 303,3 Mio. Anteil an sechs Centern

Der Shopping Center-Investor wird seine Beteiligungen an sechs Einkaufszentren auf 75 bis 100 % erhöhen. Es handelt sich um das Allee-Center in Magdeburg, das Saarpark Center in Neunkirchen, die Stadt-Galerie in Passau, das Phönix-Center in Hamburg-Harburg, das Forum in Wetzlar sowie die Galeria Baltycka in Danzig. Die entsprechenden Anteilskaufverträge wurden gestern unterzeichnet.

Die Gesellschaft beabsichtigt, ihren Anteilsbesitz an den jeweiligen Kommanditgesellschaften je nach gegenwärtiger Minderheitsbeteiligung auf 75 % bis 100 % zu erhöhen und zielt damit auf eine Stärkung des Finanzprofils des Unternehmens ab. Auf dieses Weise sollen zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten, die Fähigkeit zur Erhöhung der zukünftigen Dividendenfähigkeit und eine größere Flexibilität bei der Optimierung der Portfoliostruktur ermöglicht werden. Die Minderheitsbeteiligungen werden im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung erworben. Der Gesamtbetrag der Kaufpreisforderungen beläuft sich auf rund 303,3 Millionen Euro.