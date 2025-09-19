Langfristiger Mietvertrag
Deutsche Bürohaus vermietet rund 3.312 m² ans Land Rheinland-Pfalz
Die Deutsche Bürohaus GmbH hat rund 3.312 m² Bürofläche in ihrem Büro- und Geschäftshaus Große Bleiche 35-37 und 39 in Mainz langfristig an das Land Rheinland-Pfalz vermietet.
In den kommenden Monaten wird die DVI-Tochter die neu vermieteten Flächen entsprechend den Anforderungen des Mieters ausbauen. Die Übergabe ist für das zweite Quartal 2026 geplant. Mit dem neuen Mietvertragsabschluss ist das Gebäude mit rund 7.400 m² Gesamtmietfläche wieder vollständig vermietet.
Das 1993 errichtete und zu mehr als 50 Prozent langfristig an die Commerzbank vermietete Büro- und Geschäftshaus hatte die Deutsche Bürohaus im Frühjahr 2025 erworben [wir berichteten]. Seitdem wurden verschiedene Umbaumaßnahmen durchgeführt, um das ursprünglich als Single-Tenant-Gebäude konzipierte Objekt für eine Nutzung als Multi-Tenant-Bürogebäude zu optimieren.
„Bei unseren Umbaumaßnahmen haben wir besonderen Wert auf das Thema Nachhaltigkeit gelegt. Mit der dadurch erreichten hohen Gebäudequalität und in Verbindung mit der zentralen Mainzer Innenstadtlage konnten wir ein Angebot schaffen, das sich sehr gut für eine staatliche Institution eignet und den künftigen Mieter offensichtlich schnell überzeugte. Sowohl die historische Altstadt als auch der Hauptbahnhof von Mainz sind von diesem Standort aus binnen kurzer Zeit zu Fuß erreichbar“, sagt Dirk Wichner.