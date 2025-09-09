Deutsche Bürohaus vermietet 1.700 m² in Chemnitz an Finanzdienstleister

Die Deutsche Bürohaus GmbH, eine Tochtergesellschaft der DVI Gruppe, hat 1.700 m² Bürofläche in ihrem Bürogebäude Annaberger Straße 89-91 in Chemnitz an ein Finanzdienstleistungsunternehmen vermietet. Die neu vermieteten Büroflächen werden in den kommenden Monaten bedarfsgerecht für den Mieter umgebaut und sollen ihm im vierten Quartal übergeben werden. Der Mietvertragsabschluss wurde von Colliers Frankfurt vermittelt.

.

Das sechsgeschossige Bürohaus an der Annaberger Straße 89-93 wurde 1997 errichtet und diente der Stadt Chemnitz ursprünglich als Technisches Rathaus. Die DVI Gruppe übernahm das Gebäude im Jahr 2020 komplett leerstehend von zwei Immobilienfonds und hat seitdem kontinuierlich neue Büromieter dafür gewonnen. Dazu zählen die Krankenkasse IKK classic [wir berichteten], die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) [wir berichteten], die Stadt Chemnitz, das Bundesverwaltungsamt sowie der bundesweit aktive Bildungsdienstleister Stiftung Bildung und Handwerk SBH [wir berichteten].



„Das Bürogebäude überzeugt Gewerbemieter vor allem durch seine günstige Lage in der südlichen Chemnitzer Innenstadt sowie durch seine funktionalen Grundrisse und das flexibel an die Mieterbedürfnisse anpassbare Flächenangebot. Seine Lage direkt an der Bundesstraße 95 gewährleistet eine sehr gute Verkehrsanbindung. Direkt hinter dem Gebäude stehen zudem Parkmöglichkeiten für rund 370 Pkws zur Verfügung, die von den Beschäftigten beziehungsweise von der Kundschaft unserer Mieter genutzt werden können“, sagt Dirk Wichner, Geschäftsführer der Deutschen Bürohaus GmbH.