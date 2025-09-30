Deutsche Bürohaus vermietet 1.600 m² im ArcusPark in Leipzig

Die Deutsche Bürohaus GmbH, eine Tochtergesellschaft der DVI Gruppe, hat rund 1.600 m² Bürofläche im Bürokomplex ArcusPark in Leipzig an die caplog-x GmbH, einen führenden IT-Dienstleister aus der Energiebranche, vermietet. Der Mietvertrag hat eine Laufzeit von zehn Jahren. Mit dem neuen Mietvertragsabschluss sind rund 96 Prozent der Flächen im ArcusPark vermietet.

.

Etwa 60 Mitarbeiter der caplog-x GmbH werden am neuen Standort im ArcusPark tätig sein. Das Unternehmen zieht von seinem bisherigen Standort in der Braunstraße in Leipzig Nordost in modernere und größere Büroflächen. In den kommenden Monaten wird die Deutsche Bürohaus die neu vermieteten Flächen entsprechend den Anforderungen des Mieters ausbauen. Die Übergabe ist für Januar 2026 geplant.



Der ArcusPark, erbaut 1996, ist ein etablierter Bürokomplex im Gewerbepark Leipzig-Nordost. Er umfasst zwei moderne Bürogebäude mit insgesamt rund 25.000 m² Bürofläche sowie Lagerflächen von etwa 2.000 m² und rund 600 Stellplätze. Den Mietern stehen zudem zwölf E-Ladesäulen zur Verfügung. Eine täglich geöffnete Cafeteria bietet Frühstücks-, Mittags- und Imbissangebote sowie Catering- und Konferenzservice. Ein Concierge- und Sicherheitsservice ist rund um die Uhr für die Mieter erreichbar.



„Der ArcusPark bietet mit seinen flexibel gestaltbaren Büroflächen ideale Voraussetzungen für Unternehmen, die Wert auf eine zeitgemäße Arbeitsumgebung legen. Der Standort ist bei Unternehmen vor allem wegen der umfassenden Serviceleistungen für die Mieter und der guten Verkehrsanbindung beliebt. Daher ist auch die Nachfrage nach den derzeit noch verfügbaren Flächen von rund 1.000 m² groß und wir führen bereits konkrete Gespräche mit Mietinteressenten“, sagt Dirk Wichner, Geschäftsführer der Deutsche Bürohaus GmbH.



W. Christian Lies, Geschäftsführer der caplog-x GmbH, bestätigt: „Ausschlaggebend für die Entscheidung zum Standort waren die optimale Verkehrsanbindung und die von Anfang an partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit bei der individuellen Anpassung unserer zukünftigen Büroräume. Insbesondere danken wir dem Team der Deutsche Bürohaus GmbH für die schnelle und engagierte Realisierung unserer Wünsche. Die Mitarbeitenden der caplog-x blicken dem bevorstehenden Einzug in die moderne Arbeitsumgebung bereits mit großer Vorfreude entgegen.“



Der Gewerbepark Nordost verfügt mit insgesamt 117 Hektar und aktuell mehr als 100 Unternehmen über einen facettenreichen Mix aus Dienstleistungen, Industrie und Gewerbe. Über die nahegelegene A14 sind das Leipziger Zentrum und das Umland schnell erreichbar, zudem sorgt die Straßenbahnhaltestelle „ArcusPark“ für eine direkte ÖPNV-Anbindung an die Innenstadt.



BNP Paribas Deutschland war bei der Vermietung als Vermittler tätig.