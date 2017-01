Deutsche Bank plant Fintech-Hub in Frankfurt

Die Deutsche Bank plant offensichtlich einen Fintech-Konkurrenz-Hub zum „ING-Diba Fintech-Standort“, der im vergangenen Jahr im Hochhaus Pollux ins Leben gerufen wurde. Als Standort hat sich die Bank die deutsche Unternehmenszentrale von Fiat Chrysler (FCA Group) im Ostend ausgesucht.

Fintechs - da ist Musik für Banken drin

Die Entwicklung von FinTechs ist zum Bedauern der Bankenbranche, die in den letzten Monaten eine Konsolidierungswelle erfaßt hat, nicht aufzuhalten. Daher versuchen viele Finanzinstitute durch den Schlulterschluss mit diesen zu profitieren. Die Direktbank ING-Diba hat sich in diesem Zuge zum Beispiel die Hauptsponsorschaft für das neue Technologiezentrum gesichert, hinter dem die Stadt Frankfurt, die Johann Wolfgang Goethe-Universität und die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen stehen [Wirtschaftsminister Al-Wazir besucht künftiges FinTech-Zentrum ‚Tech Quartier']. Ähnliches scheint nun die Deutsche Bank zu planen, die Ende letzten Jahres einen Mietvertrag für das Fiat-Chrysler Headquarter unterzeichnet hat. Damit ist die Bank nun offizieller Nachmieter der Immobilie Hanauer Landstraße 176 mit rund 7.800 m² Bürofläche und ersten Informationen zufolge steht auch hier die Realisierung eines Fintech-Zentrums im Raum. Die Immobilie gehört seit 2007 zu einem Fonds von Arab Investments und war seit diesem Zeitpunkt auch Sitz von Fiat Chrysler. Zu Beginn letzten Jahres fiel dann beim Autobauer aber die Entscheidung zugunsten moderner Flächen im künftigen Lindley Quartier. Dort errichtet der Frankfurter Projektentwickler Lang & Cie. für rund 200 Millionen Euro insgesamt sieben Büro- und Hotelgebäude, die alle bis Ende 2018 fertig gestellt sein sollen. Die Deutschlandzentrale von Fiat Chrysler wird auf einem 5.100 m² großen Grundstück im östlichen Teil des Areals nach Plänen der KSP Jürgen Engel Architekten realisiert. Der Bau startete pünktlich Ende letzten Jahres, dem geplanten Umzug der rund 360 Mitarbeiter im September steht somit bislang nichts im Weg.



Fintechs - lauer Wind auf dem Büromarkt

Während für Banken in der Zusammenarbeit mit Fintechs sicherlich Musik drin ist, spielt dieser Sektor, der im letzten Jahr noch als Hoffnungsträger des Bürovermietungsmarkts gehandelt worden ist, doch eher eine untergeordnete Rolle. Laut Markus Kullmann, seit Anfang 2017 bei JLL Team Leader Office Leasing Frankfurt, liegen die Prognosen aus dem letzten Jahr deutlich abseits der Realitäten des Marktes. Fintechs sind zurzeit auf dem freien Büromarkt (also unabhängig von Inkubatoren, Acceleratoren, CoWorking Space) noch wenig aktiv: Die Mietpreise sind für diese Zielgruppe in Frankfurt zumindest in der Spitze, und die wird als erstes wahrgenommen, einfach zu hoch, die Arbeitsplätze zu teuer. Fintechs im Besonderen und Start-Ups im Allgemeinen können sich betriebswirtschaftliche Aufwendungen in diesen Größenordnungen einfach nicht leisten. Vergleicht man Frankfurt und die Start-Up-Hauptstadt Berlin miteinander und lässt die drei teuersten Teilmärkte außen vor, so wird deutlich, dass beide Städte bei den durchschnittlichen Büromieten gleichauf liegen. „Genau dieses Mietpreissegment kommt für Start-Ups und Fintechs in Frage“, so der Vermietungsexperte.