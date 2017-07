Deutsche Bank auf den Weg an den Main

In London wird es ernst, die Banken setzen sich in Bewegung: Wegen des Brexit will nun offensichtlich auch die Deutsche Bank große Teile ihres wichtigen Handelsgeschäfts an den Main verlegen, sozusagen back to the roots.

Die Informationen waren am Donnerstag aus Finanzkreisen zu vernehmen, die Deutsche Bank wollte diese aber bis dato nicht kommentieren. Branchenanalysten sind sich aber sicher, dass diese Information Hand und Fuß hat, denn Deutsche-Bank-Regulierungsvorstand Sylvie Matherat hatte schon im Mai auf einer Veranstaltung ausgeführt, dass im Falle eines Brexits rund 4.000 Mitarbeiter die Themse zugunsten eines Sitzes in der EU verlassen könnten. Und laut Informationen von „Bloomberg“ und dem „Handelsblatt“ unter Berufung auf „Insider“ soll das Projekt bereits innerhalb der nächsten 18 Monate umgesetzt werden. Im Fokus steht aber als Zieldestination offensichtlich nicht nur Frankfurt, Mitarbeiter könnten auch zu anderen schon vorhandenen Deutsche Bank-Standorten umziehen. In Deutschland stünde damit auch Berlin zur Debatte. Vorstandschef John Cryan hatte bereits auf der Jahrespressekonferenz Ende April hierzu erläutert, dass - sollten Mitarbeiter London verlassen - diese nicht unbedingt nach Frankfurt kommen. „Wir sind eine deutsche Bank und keine Frankfurter Bank“, so Cryan im April.